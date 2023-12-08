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Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Вилланы" готовы снимать еще один скальп?

Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Домашняя форма подопечных Унаи Эмери в АПЛ не может не впечатлять. Они выиграли последние 14 матчей на "Вилла Парк" и когда туда приезжают даже сильнейшие коллективы (Гвардиола не даст соврать), то покидают они эту арену с нулем в графе "набранные очки".

Мощная серия побед от "Виллы" вывела их уже на третье место и это должно пугать "канониров", которые хоть и также имеют победную серию, но она не такая уверенная и фактически не насчитывает команд из верхней половины турнирной таблицы. Готова ли "Вилла" после "Манчестер Сити" разбить и вице-чемпиона прошлого сезона?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по их подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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