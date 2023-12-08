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Микаэль Артета прокомментировал игру голкипера Арсенала

Англия

Главный тренер отметил игру футболиста

Микаэль Артета прокомментировал игру голкипера Арсенала

Фото: twitter.com/BrentfordFC

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микаэль Артета прокомментировал игру испанского голкипера Давида Райя.

"Если вы посмотрите на его форму и на его достижения за то время, какой он находится в нашем клубе. Это впечатляет. У меня есть три замечательных голкипера, я счастлив", — цитирует Артету Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Давид сыграл 15 матчей и пропустил 13 мячей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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