Микаэль Артета прокомментировал игру голкипера Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микаэль Артета прокомментировал игру испанского голкипера Давида Райя.

"Если вы посмотрите на его форму и на его достижения за то время, какой он находится в нашем клубе. Это впечатляет. У меня есть три замечательных голкипера, я счастлив", — цитирует Артету Фабрицио Романо.