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Микаэль Артета прокомментировал игру голкипера Арсенала
Главный тренер отметил игру футболиста
Фото: twitter.com/BrentfordFC
Главный тренер "Арсенала" Микаэль Артета прокомментировал игру испанского голкипера Давида Райя.
"Если вы посмотрите на его форму и на его достижения за то время, какой он находится в нашем клубе. Это впечатляет. У меня есть три замечательных голкипера, я счастлив", — цитирует Артету Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Давид сыграл 15 матчей и пропустил 13 мячей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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