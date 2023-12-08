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Пеп Гвардиола сообщил информацию о восстановлении Кевина де Брюйне
Полузащитник не играл с августа
Фото: Getty Images
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сообщил информацию о восстановлении полузащитника де Брюйне после травмы подколенного сухожилия.
"Мы не спешим с возвращением Кевина. Ждем его, конечно. Он начал бегать по полю, но пока ни разу не тренировался с нами. Возможно, клубный чемпионат мира еще немного рановато, но я не знаю...", — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.
Отметим, что
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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