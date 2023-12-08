"Маркус – невероятный игрок". Тен Хаг объяснил, почему Рашфорд не попадает в стартовый состав МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг провел предматчевую пресс-конференцию. На ней Эрик заявил, что от Маркуса зависит, вернется ли он снова в стартовый состав команды.

"Я не собираюсь менять свое мнение. Рашфорд невероятный и хороший игрок. Он не может играть в каждом матче, потому что сейчас он находится не в той форме, в которой был в прошлом году. Но я уверен, что Маркус снова ее вернет".

"Это зависит от него, когда он вернется в стартовый состав команды. Я всегда выбираю игроков, которые находятся в лучшей форме", - сказал тен Хаг.