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"Маркус – невероятный игрок". Тен Хаг объяснил, почему Рашфорд не попадает в стартовый состав МЮ
В этом сезоне Маркус забил 2 гола, а в прошлом 30
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг провел предматчевую пресс-конференцию. На ней Эрик заявил, что от Маркуса зависит, вернется ли он снова в стартовый состав команды.
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"Я не собираюсь менять свое мнение. Рашфорд невероятный и хороший игрок. Он не может играть в каждом матче, потому что сейчас он находится не в той форме, в которой был в прошлом году. Но я уверен, что Маркус снова ее вернет".
"Это зависит от него, когда он вернется в стартовый состав команды. Я всегда выбираю игроков, которые находятся в лучшей форме", - сказал тен Хаг.
Отметим, что в этом сезоне Рашфорд сыграл в АПЛ 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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