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"Маркус – невероятный игрок". Тен Хаг объяснил, почему Рашфорд не попадает в стартовый состав МЮ

Англия
Обновлено

В этом сезоне Маркус забил 2 гола, а в прошлом 30

"Маркус – невероятный игрок". Тен Хаг объяснил, почему Рашфорд не попадает в стартовый состав МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг провел предматчевую пресс-конференцию. На ней Эрик заявил, что от Маркуса зависит, вернется ли он снова в стартовый состав команды.

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"Я не собираюсь менять свое мнение. Рашфорд невероятный и хороший игрок. Он не может играть в каждом матче, потому что сейчас он находится не в той форме, в которой был в прошлом году. Но я уверен, что Маркус снова ее вернет".

"Это зависит от него, когда он вернется в стартовый состав команды. Я всегда выбираю игроков, которые находятся в лучшей форме", - сказал тен Хаг.

Отметим, что в этом сезоне Рашфорд сыграл в АПЛ 14 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:00
тен ХХХХХХаг! не тупите!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2023 в 19:00
тен ХХХХХХаг! не тупите!
Ответить
0
0

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