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Украинец на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.12.23

Англия

Команда Забарного встретится с "манкунианцами"

Украинец на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.12.23

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 16 тур

9 декабря, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Борнмут
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Содержание

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В ноябре "красные дьяволы" победили во всех трех матчах АПЛ. Эти поединки были против команд со второй половины турнирной таблицы. Сегодня МЮ встречается снова с представителем нижней части команд чемпионата. Однако “Борнмут”, за который выступает Илья Забарный, в последнее время явно на подъеме.

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Новости Манчестер Юнайтед

Несмотря на общий кризис, “манкунианцы” немного наладили дела в рамках чемпионата Англии. За последние пять матчей АПЛ они победили в четырех. Единственной неудачей является поединок против "Ньюкасла", датированный 2 декабря. “Сороки” забили лишь один гол в ворота Онаны, однако могли и больше. Ту встречу подопечные лучшего тренера АПЛ в ноябре тен Хага полностью провалили.

Но через несколько дней после "Ньюкасла" МЮ на "Олд Траффорд" сыграли с "Челси". Это был один из лучших (если не лучший) матч “манкунианцев” в этом сезоне. В том числе это обусловлено уровнем пенсионеров, но почти 30 ударов за поединок и xG (ожидаемые голы) более четырех – редкие гости в статистике “красных дьяволов”. Победа позволила закрепиться "Юнайтед" на шестом месте всего в трех очках от действующего чемпиона "Манчестер Сити".

Кадры хозяев

Лазарет МЮ все еще переполнен. Там находятся сразу шесть игроков, которые явно не помешали бы тен Хагу. Эриксен, Казэмиро, Варан, Маласия, Мартинес, Маунт пока не готовы играть. А Санчо до сих пор не нужен нидерландскому наставнику.

Новости Борнмута

"Вишенки" тоже понемногу выбираются из кризиса. В особенности это касается результатов в последних матчах. За последние четыре поединка в АПЛ "Борнмут" набрал больше очков (10), чем за предыдущие 11 встреч (6). Пока команда идет на 15 месте с приличным отрывом от зоны вылета. Все-таки назначение испанца Ираолы положительно повлияло на команду.

Сразу три соперника из последних четырех находились выше в турнирной таблице. Прекрасной была победа над "Ньюкаслом", который до стартового свистка явно был фаворитом. Немного не хватило до трех очков во встрече с "Астон Виллой": только гол Уоткинса на 90 минуте спас один зачетный пункт для бирмингемцев. Выездная победа против текущего прямого конкурента "Кристал Пэлас" также много стоит. Не стоит забывать также о том, что во всех этих поединках по 90 минут провел Илья Забарный, а в двух из них "Борнмут" не пропустил.

Кадры гостей

Кстати о Забарном. В его пассиве три желтых карточки в этом сезоне АПЛ, так что пока он не под угрозой дисквалификации (нужно пять). Однако потери у Ираолы все равно есть. В настоящее время залечивают травмы Ааронс, Фредерикс, Скотт, Келли и летний новичок Адамс.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

  • 06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)
  • 02.12. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 29.11. Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЧ)
  • 26.11. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)
  • 11.11. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 06.12. Кристал Пелас – Борнмут 0:2 (АПЛ)
  • 03.12. Борнмут – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
  • 25.11. Шеффилд Юнайтед – Борнмут 1:3 (АПЛ)
  • 11.11. Борнмут – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 04.11. Манчестер Сити – Борнмут 6:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

20.05.23. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)

04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)

02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

30.12.18. Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 15 11 3 1 33 - 14 36
2 Ливерпуль Ливерпуль 15 10 4 1 34 - 14 34
3 Астон Вилла Астон Вилла 15 10 2 3 34 - 20 32
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 9 3 3 36 - 17 30
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 8 3 4 29 - 22 27
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 9 0 6 18 - 18 27
7 Ньюкасл Ньюкасл 15 8 2 5 32 - 17 26
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон 15 7 4 4 32 - 27 25
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 7 3 5 26 - 25 24
10 Челси Челси 15 5 4 6 26 - 24 19
11 Брентфорд Брентфорд 15 5 4 6 23 - 21 19
12 Фулхэм Фулхэм 15 5 3 7 21 - 26 18
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 5 3 7 20 - 25 18
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 4 4 7 14 - 21 16
15 Борнмут Борнмут 15 4 4 7 18 - 30 16
16 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 15 3 4 8 16 - 27 13
17 Эвертон Эвертон 15 6 2 7 18 - 20 10
18 Лутон Таун Лутон Таун 15 2 3 10 16 - 30 9
19 Бернли Бернли 15 2 1 12 15 - 33 7
20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 1 2 12 11 - 41 5

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут

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1.57
4.60
5.70
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football

В отличие от "манкунианцев" "Борнмут" не только победил "Ньюкасл", но и полностью переиграл его. Команда Ираолы выглядит более слаженно, чем коллектив тен Хага. Сегодня теоретически “вишенки” будут андердогами на “Олд Траффорд”, но точно нельзя называть МЮ явными фаворитами. Хотя и “манкунианцы” неплохо выглядят в атаке, однако в обороне есть большие вопросы. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,67).

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