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Мерсон: Я буду шокирован, если Челси победит Эвертон

Англия
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Легенда английского футбола дал прогноз на матч Эвертон - Челси

Мерсон: Я буду шокирован, если Челси победит Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда английского футбола, эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на поединок между Эвертоном Виталия Миколенко и Челси Михаила Мудрика.

"Я буду шокирован, если Челси победит в этой игре. Эвертон создает достаточно моментов, но не многие из них использует. Однако я думаю, что они сделают достаточно для того, чтобы обеспечить себе комфортную победу в эти выходные. Счет? 3:1", — приводит слова Мерсона, твиттер Chels HQ.

Напомним, матч Эвертон - Челси состоится десятого декабря в 16:00.

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Пол Мерсон
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.12.2023 в 12:11
Я теж.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.12.2023 в 12:11
Я теж.
Ответить
0
0

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