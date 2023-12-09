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Мерсон: Я буду шокирован, если Челси победит Эвертон
Легенда английского футбола дал прогноз на матч Эвертон - Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда английского футбола, эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на поединок между Эвертоном Виталия Миколенко и Челси Михаила Мудрика.
"Я буду шокирован, если Челси победит в этой игре. Эвертон создает достаточно моментов, но не многие из них использует. Однако я думаю, что они сделают достаточно для того, чтобы обеспечить себе комфортную победу в эти выходные. Счет? 3:1", — приводит слова Мерсона, твиттер Chels HQ.
Paul Merson: “I’d be shocked if #Chelsea won this game. Everton are creating enough chances, but they haven’t put many of them away. However, I think they’ll do enough to secure a comfortable win this weekend, 3-1.”— Chels HQ (@Chels_HQ) December 8, 2023
(@Sportskeeda)
Напомним, матч Эвертон - Челси состоится десятого декабря в 16:00.
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