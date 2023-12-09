Мерсон: Я буду шокирован, если Челси победит Эвертон

Легенда английского футбола, эксперт Пол Мерсон сделал прогноз на поединок между Эвертоном Виталия Миколенко и Челси Михаила Мудрика.

"Я буду шокирован, если Челси победит в этой игре. Эвертон создает достаточно моментов, но не многие из них использует. Однако я думаю, что они сделают достаточно для того, чтобы обеспечить себе комфортную победу в эти выходные. Счет? 3:1", — приводит слова Мерсона, твиттер Chels HQ.