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Ряд игроков МЮ продлит контракт до 2025 года
Кто покинет команду?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" начинает готовить продление контрактов ряда игроков.
Клуб точно продлит контракт с защитником Аароном Ван-Биссакой и полузащитником Ганнибалом Межбри. А вот покинуть клуб может Антони Марсьяль и Виктор Линделеф.
???? Ten Hag confirms Man United are discussing Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, Victor Lindelof and Hannibal Mejbiri's contract situations as they have clause to extend until 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2023
"Those contracts are in our mindset, we are discussing things internally", ten Hag says. pic.twitter.com/GMby7EqToa
Напомним, что контракты вышеперечисленных игроков истекают летом 2024 года, но в их контрактах есть пункт о продлении до 2025 года.
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