Ряд игроков МЮ продлит контракт до 2025 года

Руководство "Манчестер Юнайтед" начинает готовить продление контрактов ряда игроков.

Клуб точно продлит контракт с защитником Аароном Ван-Биссакой и полузащитником Ганнибалом Межбри. А вот покинуть клуб может Антони Марсьяль и Виктор Линделеф.

???? Ten Hag confirms Man United are discussing Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, Victor Lindelof and Hannibal Mejbiri's contract situations as they have clause to extend until 2025.



"Those contracts are in our mindset, we are discussing things internally", ten Hag says. pic.twitter.com/GMby7EqToa