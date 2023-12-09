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Ряд игроков МЮ продлит контракт до 2025 года

Англия
Обновлено

Кто покинет команду?

Ряд игроков МЮ продлит контракт до 2025 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" начинает готовить продление контрактов ряда игроков.

Клуб точно продлит контракт с защитником Аароном Ван-Биссакой и полузащитником Ганнибалом Межбри. А вот покинуть клуб может Антони Марсьяль и Виктор Линделеф.

Напомним, что контракты вышеперечисленных игроков истекают летом 2024 года, но в их контрактах есть пункт о продлении до 2025 года.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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