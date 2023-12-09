Почеттино о планах Челси: Собираемся побороться за топ-4 и вернуться в ЛЧ

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о планах клуба на ближайшее будущее:

“Строим кое-что, что окупится. Когда согласились на проект, знали, что будет тяжело. Собираемся сразиться за топ-4 и вернуться в ЛЧ. Может быть, не сейчас, но в будущем. Кто знает, когда. Возможно, через год или полгода. Увидим”, - сказал Почеттино.

На данный момент “Челси” находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. К зоне вылета "пенсионерам" ближе (10 очков), чем к зоне Лиги чемпионов (11).

Следующий матч лондонцы проведут завтра, 10 декабря. Соперником команды Михаила Мудрика станет коллектив его партнера по флангу в сборной Украины Виталия Миколенко: ливерпульский "Эвертон".