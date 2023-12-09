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Почеттино о планах Челси: Собираемся побороться за топ-4 и вернуться в ЛЧ
Пока получается не лучшим образом
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о планах клуба на ближайшее будущее:
“Строим кое-что, что окупится. Когда согласились на проект, знали, что будет тяжело.
Собираемся сразиться за топ-4 и вернуться в ЛЧ. Может быть, не сейчас, но в будущем. Кто знает, когда. Возможно, через год или полгода. Увидим”, - сказал Почеттино.
На данный момент “Челси” находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. К зоне вылета "пенсионерам" ближе (10 очков), чем к зоне Лиги чемпионов (11).
Следующий матч лондонцы проведут завтра, 10 декабря. Соперником команды Михаила Мудрика станет коллектив его партнера по флангу в сборной Украины Виталия Миколенко: ливерпульский "Эвертон".
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