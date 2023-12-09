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Манчестер Юнайтед - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сложный выезд команды Забарного – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
В ноябре "красные дьяволы" победили во всех трех матчах АПЛ. Эти поединки были против команд со второй половины турнирной таблицы. Сегодня МЮ встречается снова с представителем нижней части команд чемпионата. Однако “Борнмут”, за который выступает Илья Забарный, в последнее время явно на подъеме.
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Чемпионат Англии, 16-й тур
9 декабря 2023. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" 17:00 "Борнмут"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - БорнмутСмотреть трансляцию
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