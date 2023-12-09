АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2. Всегда ли везет сильнейшим?

Встреча между "Ливерпулем" на "Кристал Пэлас" казалась одной из самых прогнозируемых в этом туре Английской Премьер-лиги. И действительно, что тут фантазировать, если у нас подопечные Юргена Клоппа, которые набрали неплохой ход и команда Роя Ходжсона, которая переживает кризисные времена. Впрочем болельщики на "Селхерст Парк", которые не видели побед своей любимой команды в домашних стенах с начала сентября, сегодня зарядили "орлов" по максимуму, иначе такую взвешенную и зрелую игру в исполнении хозяев обосновать невозможно.

Мерсисайдцы не создали фактически ничего за весь первый тайм, правда если мы говорим о первой половине встречи, то здесь стоит отметить и пассивность лондонцев у чужих ворот. Мяч постоянно задерживался в центре и просто отказывался лететь хотя бы в сторону каких-то ворот. Мы не увидели уже привычной динамики, скорости и энергии от команды Клоппа, зато увидели надежную игру в обороне от "Кристал Пэлас".

Единственный опасный момент за тайм был именно у хозяев: после прострела от Айю на дальней штанге мяч нашел Джефферсона Лерму. Удар в упор от колумбийца был остановлен Алиссоном, которому позже помогла и стойка ворот. Впоследствии Энди Мадли назначил пенальти в ворота "красных" за фол против Одсона Эдуара, но после просмотра ВАР решение было отменено из-за нарушения правил от Уилла Хьюза, которое произошло моментом ранее.

Однако свой пенальти "орлы" все же пробили во втором тайме. Жан-Филипп Матета получил по ноге от Куанси в штрафной площадке и на этот раз Мадли вообще не среагировал на эпизод, но после просмотра ВАР одиннадцатиметровый был подтвержден. Сам Матета и исполнил наказание, разведя Алиссона и мяч по разным сторонам.

Заслуженный гол и заслуженный выход вперед от "Пэлас", на который команде Клоппа нужно было срочно отвечать, тем более они прекрасно умеют это делать и в этом сезоне неоднократно переворачивали ход матчей, в которых уступали в счете по ходу. Еще раньше, сразу после перерыва, наставник мерсисайдцев снял с игры Эндо и выпустил Гомеса, поместив Трента Александера-Арнолда в центр поля. Также вместо Гравенберха появился Гакпо, то есть все силы в атаку, которой мы практически не видели за первые 70 минут встречи.

На 75-й минуте Джордан Айю очень подвел свою команду, когда решил фолом сорвать атаку гостей и сфолил против Харви Эллиотта. Это стало второй желтой для вингера "орлов". Матч, в котором "Ливерпуль" почти ничего не создал, превратился в шанс для быстрой реабилитации. Этим шансом сразу же воспользовался Мохамед Салах. После передачи от Кертиса Джонса в штрафной египтянин пробил и не без помощи рикошета круглый залетел в сетку ворот. Это 1:1 и не будет преувеличением, если мы скажем, что Салаху откровенно повезло в том эпизоде. Но соперник в меньшинстве, гости сравняли счет, у них оставалось достаточно времени, чтобы победить в, казалось бы, мертвом матче.

Ближе к концу матча у "орлов" к красной добавилась еще одна проблема - травма основного голкипера Сэма Джонстона, вместо которого вышел 29-летний Реми Мэттьюз, для него это был первый матч в рамках Премьер-лиги за карьеру. И этим удачно воспользовался Харви Эллиотт, когда пробил из-за пределов штрафной площадки в ближний угол. Конечно, это не был явный ляп со стороны Мэттьюза, впрочем, подобный удар голкиперы должны брать, это не был выстрел под стойку или что-то подобное. И именно таким образом, даже по-настоящему не включаясь в игру и не без доли везения "Ливерпуль" не то, что забирает, он крадет три очка у "орлов", которые отчасти сами виноваты собственной беде, особенно много вопросов партнеры по команде будут задавать Джордану Айю.

Говорят, что везет сильнейшим. Возможно, так и есть, именно поэтому мерсисайдцы забрали все три очка, проведя далеко не самый уверенный матч. Хотя лишь везением такую победу не назовешь: тут и ошибки от соперников, тут и травма основного вратаря соперников, но тут и характер с опытом. Рой Ходжсон очень хотел сблизиться с болельщиками после недавнего конфликта, когда фанаты начали жаловаться на результаты "орлов" в домашних матчах. Да, результата он сегодня не получил, но с болельщиками должен был сблизиться, за такой матч стыдно быть не должно.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

Голы: Матета (57, с пенальти) — Салах (76), Эллиотт (90+1)

"Кристал Пэлас": Джонстон (Мэттьюз, 87) — Клайн, Андерсен, Гейи, Уорд — Ричардс, Лерма (Олисе, 68), Хьюз (Озо, 90+6) — Айю, Эдуар (Матета 46), Шлупп (Ахамада, 84)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса (Конате, 57), ван Дейк, Цимикас — Собослай (Джонс, 74), Эндо (Гомес, 46), Гравенберх (Гакпо, 57) — Салах, Нуньес (Эллиотт, 74), Диас

Предупреждения: Уорд (37), Айю (60), Лерма (64), Ричардс (71), Андерсен (90+8), Ахамада (90+12) — Гомес (90+9), Диас (90+10)

Удаление: Айю (75)