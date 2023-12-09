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АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2. Всегда ли везет сильнейшим?

Англия
Обновлено

Команда Клоппа в своем классическом стиле вырывает победу на последних минутах встречи

АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2. Всегда ли везет сильнейшим?

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча между "Ливерпулем" на "Кристал Пэлас" казалась одной из самых прогнозируемых в этом туре Английской Премьер-лиги. И действительно, что тут фантазировать, если у нас подопечные Юргена Клоппа, которые набрали неплохой ход и команда Роя Ходжсона, которая переживает кризисные времена. Впрочем болельщики на "Селхерст Парк", которые не видели побед своей любимой команды в домашних стенах с начала сентября, сегодня зарядили "орлов" по максимуму, иначе такую взвешенную и зрелую игру в исполнении хозяев обосновать невозможно.

Мерсисайдцы не создали фактически ничего за весь первый тайм, правда если мы говорим о первой половине встречи, то здесь стоит отметить и пассивность лондонцев у чужих ворот. Мяч постоянно задерживался в центре и просто отказывался лететь хотя бы в сторону каких-то ворот. Мы не увидели уже привычной динамики, скорости и энергии от команды Клоппа, зато увидели надежную игру в обороне от "Кристал Пэлас".

Единственный опасный момент за тайм был именно у хозяев: после прострела от Айю на дальней штанге мяч нашел Джефферсона Лерму. Удар в упор от колумбийца был остановлен Алиссоном, которому позже помогла и стойка ворот. Впоследствии Энди Мадли назначил пенальти в ворота "красных" за фол против Одсона Эдуара, но после просмотра ВАР решение было отменено из-за нарушения правил от Уилла Хьюза, которое произошло моментом ранее.

АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2. Всегда ли везет сильнейшим? - изображение 1

Однако свой пенальти "орлы" все же пробили во втором тайме. Жан-Филипп Матета получил по ноге от Куанси в штрафной площадке и на этот раз Мадли вообще не среагировал на эпизод, но после просмотра ВАР одиннадцатиметровый был подтвержден. Сам Матета и исполнил наказание, разведя Алиссона и мяч по разным сторонам.

Заслуженный гол и заслуженный выход вперед от "Пэлас", на который команде Клоппа нужно было срочно отвечать, тем более они прекрасно умеют это делать и в этом сезоне неоднократно переворачивали ход матчей, в которых уступали в счете по ходу. Еще раньше, сразу после перерыва, наставник мерсисайдцев снял с игры Эндо и выпустил Гомеса, поместив Трента Александера-Арнолда в центр поля. Также вместо Гравенберха появился Гакпо, то есть все силы в атаку, которой мы практически не видели за первые 70 минут встречи.

На 75-й минуте Джордан Айю очень подвел свою команду, когда решил фолом сорвать атаку гостей и сфолил против Харви Эллиотта. Это стало второй желтой для вингера "орлов". Матч, в котором "Ливерпуль" почти ничего не создал, превратился в шанс для быстрой реабилитации. Этим шансом сразу же воспользовался Мохамед Салах. После передачи от Кертиса Джонса в штрафной египтянин пробил и не без помощи рикошета круглый залетел в сетку ворот. Это 1:1 и не будет преувеличением, если мы скажем, что Салаху откровенно повезло в том эпизоде. Но соперник в меньшинстве, гости сравняли счет, у них оставалось достаточно времени, чтобы победить в, казалось бы, мертвом матче.

АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2. Всегда ли везет сильнейшим? - изображение 2

Ближе к концу матча у "орлов" к красной добавилась еще одна проблема - травма основного голкипера Сэма Джонстона, вместо которого вышел 29-летний Реми Мэттьюз, для него это был первый матч в рамках Премьер-лиги за карьеру. И этим удачно воспользовался Харви Эллиотт, когда пробил из-за пределов штрафной площадки в ближний угол. Конечно, это не был явный ляп со стороны Мэттьюза, впрочем, подобный удар голкиперы должны брать, это не был выстрел под стойку или что-то подобное. И именно таким образом, даже по-настоящему не включаясь в игру и не без доли везения "Ливерпуль" не то, что забирает, он крадет три очка у "орлов", которые отчасти сами виноваты собственной беде, особенно много вопросов партнеры по команде будут задавать Джордану Айю.

Говорят, что везет сильнейшим. Возможно, так и есть, именно поэтому мерсисайдцы забрали все три очка, проведя далеко не самый уверенный матч. Хотя лишь везением такую победу не назовешь: тут и ошибки от соперников, тут и травма основного вратаря соперников, но тут и характер с опытом. Рой Ходжсон очень хотел сблизиться с болельщиками после недавнего конфликта, когда фанаты начали жаловаться на результаты "орлов" в домашних матчах. Да, результата он сегодня не получил, но с болельщиками должен был сблизиться, за такой матч стыдно быть не должно.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

Голы: Матета (57, с пенальти) — Салах (76), Эллиотт (90+1)

"Кристал Пэлас": Джонстон (Мэттьюз, 87) — Клайн, Андерсен, Гейи, Уорд — Ричардс, Лерма (Олисе, 68), Хьюз (Озо, 90+6) — Айю, Эдуар (Матета 46), Шлупп (Ахамада, 84)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса (Конате, 57), ван Дейк, Цимикас — Собослай (Джонс, 74), Эндо (Гомес, 46), Гравенберх (Гакпо, 57) — Салах, Нуньес (Эллиотт, 74), Диас

Предупреждения: Уорд (37), Айю (60), Лерма (64), Ричардс (71), Андерсен (90+8), Ахамада (90+12) — Гомес (90+9), Диас (90+10)

Удаление: Айю (75)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.12.2023 в 16:53
Ну "сплять" ще футболісти Ліверпулю в такий "ранній час" А сама гра... Всі вважають, що АПЛ де всі звикли битися-боротися, а скільки в матчі було падінь після звичайного контакту І іноді не зрозуміли дії "кращих" арбітрів Пригадаємо відмінений пенальті... Там дійсно на Ендо був більш відвертий фол ніж ван Дейка за який рефері намагався призначити пенальті От тут дійсно VAR спрацював на відмінно. З перемогою... Гонитва Ліверпуля за чемпіонство продовжується!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
09.12.2023 в 16:53
Ну "сплять" ще футболісти Ліверпулю в такий "ранній час" А сама гра... Всі вважають, що АПЛ де всі звикли битися-боротися, а скільки в матчі було падінь після звичайного контакту І іноді не зрозуміли дії "кращих" арбітрів Пригадаємо відмінений пенальті... Там дійсно на Ендо був більш відвертий фол ніж ван Дейка за який рефері намагався призначити пенальті От тут дійсно VAR спрацював на відмінно. З перемогою... Гонитва Ліверпуля за чемпіонство продовжується!
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