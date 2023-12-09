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Забарный - в старте на матч с Манчестер Юнайтед. Ярмолюк остался на скамейке
Наши ребята готовы к новым вызовам
Борнмут
Сегодня начался 16-й тур АПЛ. В матче "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" с первых минут за "вишенек" будет играть украинский защитник Илья Забарный. Начало матча в 17.00.
Our starting XI for #MUNBOU ✅ pic.twitter.com/C8HYmKQoY1— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 9, 2023
Кстати, прессслужба "Борнмута" даже взяла Илью на постер своего "матчдея".
It's matchday in Manchester ❤️???? pic.twitter.com/3tNBRDb84X— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 9, 2023
А вот полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк в этот раз начнет матч со скамейки для запасных. Ждем украинца во втором тайме поединка с "Шеффилд Юнайтед". Начало игры в 17.00.
???? Your Bees to take on the Blades#SHUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/uzvdfKlrF1— Brentford FC (@BrentfordFC) December 9, 2023
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