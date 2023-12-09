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Забарный - в старте на матч с Манчестер Юнайтед. Ярмолюк остался на скамейке

Англия
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Наши ребята готовы к новым вызовам

Забарный - в старте на матч с Манчестер Юнайтед. Ярмолюк остался на скамейке

Борнмут

Новина українською

Сегодня начался 16-й тур АПЛ. В матче "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" с первых минут за "вишенек" будет играть украинский защитник Илья Забарный. Начало матча в 17.00.

Кстати, прессслужба "Борнмута" даже взяла Илью на постер своего "матчдея".

А вот полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк в этот раз начнет матч со скамейки для запасных. Ждем украинца во втором тайме поединка с "Шеффилд Юнайтед". Начало игры в 17.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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