Забарный - в старте на матч с Манчестер Юнайтед. Ярмолюк остался на скамейке

Сегодня начался 16-й тур АПЛ. В матче "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" с первых минут за "вишенек" будет играть украинский защитник Илья Забарный. Начало матча в 17.00.

Кстати, прессслужба "Борнмута" даже взяла Илью на постер своего "матчдея".

It's matchday in Manchester ❤️???? pic.twitter.com/3tNBRDb84X — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 9, 2023

А вот полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк в этот раз начнет матч со скамейки для запасных. Ждем украинца во втором тайме поединка с "Шеффилд Юнайтед". Начало игры в 17.00.