Забарный - в старте на матч с Манчестер Юнайтед. Ярмолюк остался на скамейке

Сегодня начался 16-й тур АПЛ. В матче "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" с первых минут за "вишенек" будет играть украинский защитник Илья Забарный. Начало матча в 17.00.

Our starting XI for #MUNBOU ✅ pic.twitter.com/C8HYmKQoY1

Кстати, прессслужба "Борнмута" даже взяла Илью на постер своего "матчдея".

It's matchday in Manchester ❤️???? pic.twitter.com/3tNBRDb84X

А вот полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк в этот раз начнет матч со скамейки для запасных. Ждем украинца во втором тайме поединка с "Шеффилд Юнайтед". Начало игры в 17.00.

???? Your Bees to take on the Blades#SHUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/uzvdfKlrF1