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Классика от мерсисайдцев. Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов
Кристал Пэлас - Ливерпуль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ливерпуль" продолжает привычный для них в последнее время ход. Подопечные Клоппа пропускают первыми, а затем на последних минутах вырывают победу. Сегодня произошло нечто похожее. Во втором тайме в ворота гостей назначили пенальти, который реализовал Матета. Почти через 20 минут последовал ответ от "Ливерпуля". У "Пелеса" удалили Айю и назначили пенальти в пользу соперника. Его реализовал Салах, забив свой 200-й гол за клуб. Эллиотт в начале дополнительного времени вывел команду вперед, удачно реализовав момент.
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Матета (57, с пенальти) - Салах (76), Эллиотт (90+1)
Удаление: Айю (75)
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