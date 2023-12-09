Классика от мерсисайдцев. Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" продолжает привычный для них в последнее время ход. Подопечные Клоппа пропускают первыми, а затем на последних минутах вырывают победу. Сегодня произошло нечто похожее. Во втором тайме в ворота гостей назначили пенальти, который реализовал Матета. Почти через 20 минут последовал ответ от "Ливерпуля". У "Пелеса" удалили Айю и назначили пенальти в пользу соперника. Его реализовал Салах, забив свой 200-й гол за клуб. Эллиотт в начале дополнительного времени вывел команду вперед, удачно реализовав момент.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Матета (57, с пенальти) - Салах (76), Эллиотт (90+1)

Удаление: Айю (75)