АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Лучшая команда месяца?

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

В ноябре “Манчестер Юнайтед” был признан лучшей командой месяца. “Манкунианцы” тогда одержали три победы над: “Фулхэмом”, “Лутоном” и “Эвертоном”. Теперь они дома оконфузились в матче против "Борнмута".

Однако стоит отдать должное и "вишенкам". Это не были три случайных гола. Несмотря на преимущество хозяев по ударам (20 против 10), только один из них нес хоть какую-то опасность. На седьмой минуте Магуайр пробил под перекладину, но Нето справился с этой задачей без проблем. Остальные 19 были для статистики.

Кстати, Забарный практически всегда играл с Магуайром во время стандартов. Не лучшая работа на поле, согласитесь. Однако все равно выиграл у него практически все единоборства. В общем, играл украинец сегодня довольно жестко. Но арбитр разрешал такой футбол, так что все в пределах правил.

Атака у гостей была поразительной. Она начиналась с прессинга. Именно благодаря ему Кук перехватил шедший на Мактоминея мяч и прострелил на Соланке. Нападающий открыл счет уже на пятой минуте.

Dominic Solanke is on fire ????



His clever finish puts the Cherries ahead at Old Trafford!#MUNBOU pic.twitter.com/0RZqXhnhBN — Premier League (@premierleague) December 9, 2023

"Манкунианцы" владели мячом больше, а кое-где и на несколько минут забирали его под контроль. Однако атаки были вдали от чужих ворот. Гости в середине второго тайма показали хозяевам "Олд Траффорд" (хотя сегодня фактическим хозяином был "Борнмут"), как следует создавать моменты.

Забарный перехватил передачу Шоу и зародил контратаку гостей. Ее завершили Тавернье на пару с Биллингом: последней головой замкнул подачу. Через несколько минут Сенеси сделал счет разгромным. Тот же Тавернье снова оформил результативную передачу, подав точно на голову партнеру с углового.

???? @afcbournemouth are in dreamland ????



⚽️ 68' Philip Billing

⚽️ 73' Marcos Senesi



Man Utd 0-3 Bournemouth!#MUNBOU pic.twitter.com/ohfvoLDXM9 — Premier League (@premierleague) December 9, 2023

У МЮ был шанс хотя бы на один гол? Нет, четвёртый мяч забили гости. Уаттара реализовал свой шанс спустя четыре минуты после выхода на замену, обыграв Онана. Однако мяч во время момента попал ему в руку. Арбитры с помощью VAR справедливо отменили взятие ворот.

Третий раз за последние пять домашних матчей "Манчестер Юнайтед" горит со счетом 0:3. Если такие поражения “Манчестер Сити” и “Ньюкаслу” еще можно оправдать уровнем соперников, то сейчас... разве что вручить еще одну награду для тен Хага.

"Борнмут" набирает очередные три очка (в общей сложности 13 из 15 в последних пяти матчах) и поднимается на 13 место. Сейчас у “вишенок” столько же зачетных пунктов, как и в “Челси”. Личные противостояния между командами украинцев набирают ход.

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 0:3

Голы: Соланке 5, Биллинг 68, Сенеси 73

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Магуайр, Шоу (Эванс 79), Регилон – Мактоминей, Амрабат – Антони (Пельистри 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд 79) – Марсьяль (Хойлунд 56)

Борнмут: Нето – Смит, Забарный, Сенеси, Керкез – Кук (Уаттара 88), Кристи – Семенио (Биллинг 68), Клюйверт (Синистерра 72), Тавернье (Ротвелл 88) – Соланке

Предупреждения: Регилон 30, Хойлунд 60, Фернандеш 84 – Тавернье 27