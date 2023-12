АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Лучшая команда месяца?

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

В ноябре “Манчестер Юнайтед” был признан лучшей командой месяца. “Манкунианцы” тогда одержали три победы над: “Фулхэмом”, “Лутоном” и “Эвертоном”. Теперь они дома оконфузились в матче против "Борнмута".

Однако стоит отдать должное и "вишенкам". Это не были три случайных гола. Несмотря на преимущество хозяев по ударам (20 против 10), только один из них нес хоть какую-то опасность. На седьмой минуте Магуайр пробил под перекладину, но Нето справился с этой задачей без проблем. Остальные 19 были для статистики.

Кстати, Забарный практически всегда играл с Магуайром во время стандартов. Не лучшая работа на поле, согласитесь. Однако все равно выиграл у него практически все единоборства. В общем, играл украинец сегодня довольно жестко. Но арбитр разрешал такой футбол, так что все в пределах правил.

Атака у гостей была поразительной. Она начиналась с прессинга. Именно благодаря ему Кук перехватил шедший на Мактоминея мяч и прострелил на Соланке. Нападающий открыл счет уже на пятой минуте.

