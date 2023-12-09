Клопп: Впервые вижу, чтобы кто-то играл так плохо, как мы, и выиграл

В матче 16-го тура АПЛ "Ливерпуль" победил 1:2 на выезде "Кристал Пэлас". До 76-й минуты "красные" проигрывали, но удаление Аю на 75-й минуте, похоже помогла титулованному клубу одержать волевую победу. Голы забили Салах и Эллиотт уже в компенсированное время.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поражен, что сегодня его команде удалось победить.

Я сказал команде, что впервые вижу, как кто-то играл так плохо, как мы, в течение 76 минут и при этом выиграл...

Также, он поздравил Салаха с 200-м забитым голом за "Ливерпуль".

Поздравляю Салаха. Вы не можете забить 200 голов, если забиваете только в своих лучших футбольных матчах. Фантастика.

Команда Клоппа вышла на первое место АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 1-е очко. Но "Арсенал" свой матч 16-го тура еще не проводил. "Канониры" сыграют против "Астон Виллы" сегодня, в 19:30.