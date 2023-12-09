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Бруну Фернандеш не сыграет в дерби с Ливерпулем
Очень несвоевременная дисквалификация
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 16-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" (0:3) капитан первых Бруну Фернандеш получил желтую карточку, которая стала для него пятой в сезоне. Это означает, что следующий принципиальный матч против "Ливерпуля" игрок будет вынужден пропустить из-за дисквалификации (перебор желтых карточек).
Фернандеш сыграл в этом сезоне 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Далее "красных дьяволов" ждет решающий поединок с "Баварией" в Лиге Чемпионов. Матч состоится 12 декабря.
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