Забарный помог разбить МЮ, а Ярмолюк - лучший в Брентфорде. Стали известны оценки украинцев за матчи АПЛ

Противостояния 16-го тура АПЛ уже дарят нам сумасшедшие эмоции: волевая победа "Ливерпуля", разгром "Манчестер Юнайтед", и это, уверены, еще не вечер.

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"Красные дьяволы" заставили своих болельщиков смотреть на разгромное поражение их команды от "Борнмута" - 0:3. За "вишенок" играл украинец Илья Забарный. "Сухой" матч означает одно - задача защитников выполнена. За этот матч Илья получил от статистических порталов высокие баллы. WhoScored и Sofascore почти сошлись на оценке - 7,3 и 7,4.

В другой игре принял участие еще один представитель Украины Егор Ярмолюк. Он вышел на второй тайм игры "Шеффилд Юнайтед" - "Брентфорд". После первой половины встречи гости проигрывали 0:1, поэтому Егор был призван усилить команду в атаке. Забить, к сожалению, не удалось, но украинец сумел стать лучшим игроком среди других в "Брентфорде". От WhoScored он имеет 6,9, а статистики с Sofascore вознаградили оценкой 7,3.

В текущем сезоне Забарный имеет в активе уже 18 матчей в АПЛ и Кубке Футбольной Лиги. Ярмолюк провел за "Брентфорд" 9 игр. Результативных действий от обоих пока не было.