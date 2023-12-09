АПЛ. Астон Вилла – Арсенал 1:0. Второй скальп за неделю успешно снят

После матча против "Манчестер Сити" посреди недели, взгляды всех нейтральных болельщиков были прикованы к команде Унаи Эмери, которая практически не оставила шансов действующим чемпионам Англии и Европы. Противостояние с "Арсеналом" служило скорее проверкой неслучайности такого результата против команды Гвардиолы. Смогут ли они показать достойную игру против другой топ-команды английского футбола? Смогут.

Унаи Эмери, которого в свое время уволили из "Арсенала" за неудовлетворительные результаты, построил в Бирмингеме команду, которая может и не готова бороться за самые высокие места, но точно может создать немало проблем любому гранду.

Начался матч с невероятных скоростей от хозяев поля: динамика их движения и точность комбинаций не могла не поразить. В одной из атак в начале встречи Юри Тилеманс отдал быстрый и тонкий пас под давлением, отрезав при этом Александра Зинченко, передачу получил Бэйли, который забежал в штрафную и прострелил точно на Макгинна. Джон с разворота забил достаточно простой для себя гол. Холодный душ в виде пропущенного мяча лишь разозлил "канониров", впрочем какая-то суетливость в их действиях прослеживалась, особенно бросались в глаза неточные передачи в простых ситуациях.

А что касается "вилланов", то они после этого начали больше опираться на счет и уже не так долго держали мяч, чаще оглядывались на собственные ворота. Подобная тактика понятна, ведь в таком турбо-режиме весь матч не отбегаешь, впрочем соперник не хотел терять эту возможность и начал свое активное наступление на ворота Эми Мартинеса. Опасных моментов было несколько, в частности удары от Сака и Жезуса, но самым опасным был момент у Мартина Эдгора, когда норвежец пробивал из очень выгодной позиции и казалось, что гол уже неизбежен, но Мартинес прекрасно среагировал и спас свою команду.

Стоит отметить, что Александр Зинченко провел крайне неуверенный первый тайм. Он не помог своей команде в моменте с пропущенным голом и проиграл борьбу Юри Тилемансу, в одном из подобных эпизодов получив желтую карточку. Куда лучше украинец проявлял себя при контроле и движении мяча, особенно во второй половине встречи.

Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый. У "Астон Виллы" не хватало физических сил для того, чтобы навязывать сопернику равную борьбу, они отдали мяч и рассчитывали на контратаки, с горем пополам отбиваясь от давления Эдегора и компании. Но это было лишь в начале.

Свои атаки проводили и хозяева поля, но это было скорее эпизодически. Несмотря на то, что они не держали инициативу в своих руках, хочется отметить мощные выступления гренадера Дугласа Луиза, зажигательного Джона МакГинна и быстрого Леона Бейли.

Давление опасности от "канониров" начало спадать в середине и под конец игры, физические силы этих ребят также имеют свой предел. Да и когда тебе противостоит настолько слаженная оборона, то иногда и вера в собственные силы может исчезать. Шансы у них были в первом и в начале второго таймов, но их надо было реализовывать. Артета сегодня не мог присутствовать в тренерской зоне из-за дисквалификации. Возможно, это также имело свое влияние на игру лондонцев.

Но как бы там ни было, команда Унаи Эмери удержала победный результат, добытый еще в самом дебюте матча. Еще один скальп с топ-соперника снят. Они вплотную приближаются к "канонирам" в турнирной таблице, между ними теперь только 1 балл. Вопрос лишь в том, смогут ли "вилланы" продолжить подобную серию против более скромных коллективов?

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Астон Вилла" — "Арсенал" 1:0

Гол: Макгинн (7)

*На 90-й минуте гол Эдди Нкетиа был отменен из-за игры рукой

"Астон Вилла": Мартинес — Конса (Кэш, 66), Карлос, Торрес, Динь (Морено, 78) — Бэйли (Диаби, 46), Камара (Дендонкер, 66), Луиз, Макгинн — Тилеманс (Рамзи, 56) — Уоткинс

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Нелсон, 90+4) — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли (Троссар, 70)

Предупреждения: Динь (53) Луиз (63), Макгинн (73), Карлос (87) — Зинченко (28), Райс (77)