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Клубный рекорд. Астон Вилла одержала 15 домашних побед в АПЛ подряд
Установили новый клубный рекорд
Фото: premierleague.com
Сегодня "Астон Вилла" победила "Арсенал" на домашнем стадионе со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Унаи Эмери одержали 15 домашних побед подряд в АПЛ - это новый рекорд бирмингемского клуба.
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За это время команда забила 39 голов, пропустила 7 и оформила 8 клиншитов. Для сравнения, в 25 домашних поединках АПЛ сезона 21/22 + 22/23 до прихода Унаи Эмери "вилланы" одержали лишь 9 побед.
Отметим, что в последний раз "Астон Вилла" на домашней арене проиграли именно "канонирам" в феврале 2023-го года.
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