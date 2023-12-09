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Был одним из лучших на поле среди игроков Арсенала. Стали известны оценки Зинченко за игру с Астон Виллой

Англия
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Но победить не удалось

Был одним из лучших на поле среди игроков Арсенала. Стали известны оценки Зинченко за игру с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился поединок 16-го тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Арсеналом". Хозяева победили со счетом 1:0. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и сыграл 93 минуты. В конце матча он был заменен.

За этот матч Зинченко выполнил 55 точных из 66-и пасов, совершил 6 лонгболлов, 1 раз обыграл соперника, выиграл 9 из 11-ти дуэлей и получил желтую карточку.

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Аналитические порталы WhoScored и Sofascore отметили полезные действия украинца, поставив ему одни из самых высоких баллов среди игроков "Арсенала" - 6,8 и 7,3 соответственно.

Зинченко в текущем сезоне отыграл 21 матч за "Арсенал" во всех турнирах. На его счету 1 гол, 1 ассист и 3 желтые карточки.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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