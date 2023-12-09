Сила домашних стен. Астон Вилла - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео голов

"Астон Вилла" обыгрывает "Арсенал" с минимальным счетом и вплотную приближается к своим сегодняшним оппонентам в турнирной таблице. Статистика бирмингемского клуба поражает за время присутствия Эмери в команде. Ни один коллектив не выиграл больше домашних матчей АПЛ, чем "Астон Вилла", с тех пор как испанец возглавил клуб в октябре 2022 года. Наставник оформил 17 побед в 21-м матче. А также хозяева обновили клубный рекорд - 15 домашних побед подряд в АПЛ.

Однако эту красивую статистику мог испортить гол Эдди Нкетиа на 90-й минуте поединка, но его не засчитали из-за игры рукой.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

"Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0

Гол: Макгинн (7)

*На 90-й минуте гол Эдди Нкетиа был отменен из-за игры рукой