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Эвертон – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Эвертон – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

9 декабря два игрока сборной Украины – защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и вингер "Челси" Михаил Мудрик – сыграют друг против друга в матче чемпионата Англии.

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В рамках 16-го тура "ириски" на своем стадионе будут принимать "пенсионеров".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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