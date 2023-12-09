Эвертон – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

9 декабря два игрока сборной Украины – защитник "Эвертона" Виталий Миколенко и вингер "Челси" Михаил Мудрик – сыграют друг против друга в матче чемпионата Англии.

В рамках 16-го тура "ириски" на своем стадионе будут принимать "пенсионеров".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.