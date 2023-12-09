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Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Когда разъяренный "Эвертон" даже выглядит фаворитом

Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги нас ждет украинское противостояние между Виталием Миколенко и Михаилом Мудриком. Прямо сейчас их команды находятся в разных формах: "ириски" набирают очки и уничтожают "Ньюкасл", а "синие" уступают на "Олд Траффорд" кризисному "Манчестер Юнайтед".

Ужасная игра "Челси" в прошлом матче дает "Эвертону" еще больше уверенности в том, что победа не просто возможна, а очень даже вероятна.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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