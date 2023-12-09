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Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Когда разъяренный "Эвертон" даже выглядит фаворитом
Getty Images / Global Images Ukraine
В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги нас ждет украинское противостояние между Виталием Миколенко и Михаилом Мудриком. Прямо сейчас их команды находятся в разных формах: "ириски" набирают очки и уничтожают "Ньюкасл", а "синие" уступают на "Олд Траффорд" кризисному "Манчестер Юнайтед".
Ужасная игра "Челси" в прошлом матче дает "Эвертону" еще больше уверенности в том, что победа не просто возможна, а очень даже вероятна.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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