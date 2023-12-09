Эвертон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В поединке 16-го тура Английской Премьер-лиги нас ждет украинское противостояние между Виталием Миколенко и Михаилом Мудриком. Прямо сейчас их команды находятся в разных формах: "ириски" набирают очки и уничтожают "Ньюкасл", а "синие" уступают на "Олд Траффорд" кризисному "Манчестер Юнайтед".

Ужасная игра "Челси" в прошлом матче дает "Эвертону" еще больше уверенности в том, что победа не просто возможна, а очень даже вероятна.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 декабря.

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