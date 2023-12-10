Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить

В своей колонке на Daily Mail, бывший игрок "Ливерпуля" Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.

"Манчестер Юнайтед" с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Арсеналом". Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию.

Конечно, нельзя во всем винить тен Хага. Многие проблемы "Манчестер Юнайтед" не связаны с ним. Однако у тен Хага огромное влияние в "МЮ", и ни один из трансферов, пока что нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера. Если "Манчестер Юнайтед" хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить", — написал Дэнни Мерфи.