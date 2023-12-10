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Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить

Англия

Дэнни Мерфи раскритиковал действия главного тренера Манчестер Юнайтед

Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В своей колонке на Daily Mail, бывший игрок "Ливерпуля" Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.

"Манчестер Юнайтед" с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Арсеналом". Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию.

Конечно, нельзя во всем винить тен Хага. Многие проблемы "Манчестер Юнайтед" не связаны с ним. Однако у тен Хага огромное влияние в "МЮ", и ни один из трансферов, пока что нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера. Если "Манчестер Юнайтед" хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить", — написал Дэнни Мерфи.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмуту" со счетом 0:3. Сейчас "красные дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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