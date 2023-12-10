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Легенда Ливерпуля: Если МЮ хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить
Дэнни Мерфи раскритиковал действия главного тренера Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine
В своей колонке на Daily Mail, бывший игрок "Ливерпуля" Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.
"Манчестер Юнайтед" с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Арсеналом". Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию.
Конечно, нельзя во всем винить тен Хага. Многие проблемы "Манчестер Юнайтед" не связаны с ним. Однако у тен Хага огромное влияние в "МЮ", и ни один из трансферов, пока что нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера. Если "Манчестер Юнайтед" хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хага нужно уволить", — написал Дэнни Мерфи.
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмуту" со счетом 0:3. Сейчас "красные дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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