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Эмери: Мы хотим быть в первой восьмерке АПЛ

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Пока что план перевыполнен

Эмери: Мы хотим быть в первой восьмерке АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу его подопечных в матче против "Арсенала":

“Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта положительная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были устали после матча в среду

Мы хорошо сражались и построили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против “Сити” и “Арсенала” сухие матчи, и поражает, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.

Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем сражаться за то, чтобы входить в эту группу”, - сказал Эмери.

В настоящее время "Вилла" идет третьей в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая лидеру "Ливерпулю" двумя очками. Следующий матч в рамках АПЛ "львы" проведут 17 декабря в гостях против "Брентфорда".

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
BBBC
Опубликовал: Максим Кучер
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