Эмери: Мы хотим быть в первой восьмерке АПЛ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу его подопечных в матче против "Арсенала":

“Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта положительная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были устали после матча в среду

Мы хорошо сражались и построили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против “Сити” и “Арсенала” сухие матчи, и поражает, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.

Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем сражаться за то, чтобы входить в эту группу”, - сказал Эмери.