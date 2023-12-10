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Эмери: Мы хотим быть в первой восьмерке АПЛ
Пока что план перевыполнен
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу его подопечных в матче против "Арсенала":
“Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта положительная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были устали после матча в среду
Мы хорошо сражались и построили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против “Сити” и “Арсенала” сухие матчи, и поражает, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.
Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем сражаться за то, чтобы входить в эту группу”, - сказал Эмери.
В настоящее время "Вилла" идет третьей в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая лидеру "Ливерпулю" двумя очками. Следующий матч в рамках АПЛ "львы" проведут 17 декабря в гостях против "Брентфорда".
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