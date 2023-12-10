Гвардиола: Если Ман Сити не побеждает в АПЛ – это провал. Если другие – это нормально

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнениями о давлении на команду.

"Единственная команда, которая проваливается в случае не победы в чемпионате Англии – это “Манчестер Сити”. А остальные? Это большой успех.

В конце концов… “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Челси”, они не выиграют все: Это нормально, “Сити” должен выиграть. Тяжело справиться с этим в течение стольких лет”, - сказал Гвардиола.