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Гвардиола: Если Ман Сити не побеждает в АПЛ – это провал. Если другие – это нормально
Высокие ожидание от "горожан" или от тренера?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнениями о давлении на команду.
"Единственная команда, которая проваливается в случае не победы в чемпионате Англии – это “Манчестер Сити”. А остальные? Это большой успех.
В конце концов… “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Челси”, они не выиграют все: Это нормально, “Сити” должен выиграть. Тяжело справиться с этим в течение стольких лет”, - сказал Гвардиола.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертое место в АПЛ, уступая первому "Ливерпулю" семью очками. "Горожане" не побеждают в чемпионате с 4 ноября. Сегодня они встретятся в выездном поединке с "Лутоном".
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