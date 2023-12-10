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Гвардиола: Если Ман Сити не побеждает в АПЛ – это провал. Если другие – это нормально

Англия

Высокие ожидание от "горожан" или от тренера?

Гвардиола: Если Ман Сити не побеждает в АПЛ – это провал. Если другие – это нормально

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнениями о давлении на команду.

"Единственная команда, которая проваливается в случае не победы в чемпионате Англии – это “Манчестер Сити”. А остальные? Это большой успех.

В конце концов… “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Челси”, они не выиграют все: Это нормально, “Сити” должен выиграть. Тяжело справиться с этим в течение стольких лет”, - сказал Гвардиола.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает четвертое место в АПЛ, уступая первому "Ливерпулю" семью очками. "Горожане" не побеждают в чемпионате с 4 ноября. Сегодня они встретятся в выездном поединке с "Лутоном".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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