Майкл Оуэн: МЮ вероятнее всего ждет вылет из Кубка лиги, ЛЧ

Майкл Оуэн в своем твиттере раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после их вчерашнего поражения от "Борнмута" 0:3.

I just can’t see any positives for @ManUtd at present. Knocked out of the cup, about to go out of The Champions League at the group stage, no chance of winning the league, average signings, shocking performances, manager falling out with players, no identity on the pitch, poor…