Майкл Оуэн: МЮ вероятнее всего ждет вылет из Кубка лиги, ЛЧ

Майкл Оуэн в своем твиттере раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после их вчерашнего поражения от "Борнмута" 0:3.

"Я просто не вижу ничего хорошего для "МЮ". Вероятнее всего их ждет вылет из кубка лиги, ЛЧ. Про шанс выиграть АПЛ я вообще молчу. Ссоры тренера с игроками, отсутствие идентичности на поле. Все должно измениться, чем быстрее тем лучше", — написал Оуэн.