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Майкл Оуэн: МЮ вероятнее всего ждет вылет из Кубка лиги, ЛЧ
Бывший игрок Манчестер Юнайтед прокомментировал кризис в МЮ
Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен
Майкл Оуэн в своем твиттере раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после их вчерашнего поражения от "Борнмута" 0:3.
"Я просто не вижу ничего хорошего для "МЮ". Вероятнее всего их ждет вылет из кубка лиги, ЛЧ. Про шанс выиграть АПЛ я вообще молчу. Ссоры тренера с игроками, отсутствие идентичности на поле. Все должно измениться, чем быстрее тем лучше", — написал Оуэн.
I just can’t see any positives for @ManUtd at present. Knocked out of the cup, about to go out of The Champions League at the group stage, no chance of winning the league, average signings, shocking performances, manager falling out with players, no identity on the pitch, poor…— Michael Owen (@themichaelowen) December 9, 2023
Напомним, на текущий момент "красные дьяволы" имеют в своем активе 27 очков после 16 игр.
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