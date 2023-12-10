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Майкл Оуэн: МЮ вероятнее всего ждет вылет из Кубка лиги, ЛЧ

Англия

Бывший игрок Манчестер Юнайтед прокомментировал кризис в МЮ

Майкл Оуэн: МЮ вероятнее всего ждет вылет из Кубка лиги, ЛЧ

Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен

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Майкл Оуэн в своем твиттере раскритиковал "Манчестер Юнайтед" после их вчерашнего поражения от "Борнмута" 0:3.

"Я просто не вижу ничего хорошего для "МЮ". Вероятнее всего их ждет вылет из кубка лиги, ЛЧ. Про шанс выиграть АПЛ я вообще молчу. Ссоры тренера с игроками, отсутствие идентичности на поле. Все должно измениться, чем быстрее тем лучше", — написал Оуэн.

Напомним, на текущий момент "красные дьяволы" имеют в своем активе 27 очков после 16 игр.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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