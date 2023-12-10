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Холанд пропустит матч против Лутона. Гвардиола назвал причину

Англия

У норвежца травма

Холанд пропустит матч против Лутона. Гвардиола назвал причину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не попал в заявку "горожан" на матч 16 тура против "Лутона".

Главный тренер МС Пеп Гвардиола в комментарии для SkySports заявил, что у норвежца травма ноги. Нападающий почувствовал дискомфорт после предыдущего матча с "Астон Виллой", который состоялся 6 декабря.

Гвардиола также сказал, что точно не знает, когда Холанд вернется на поле. Все решится на следующей неделе.

Добавим, что также в заявку "Манчестер Сити" на эту игру не попал бельгийский вингер Жереми Доку. Он пропускает уже второй матч подряд.

Поединок между "Лутоном" и "горожанами" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Эрлинг Холанд
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Максим Кучер
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