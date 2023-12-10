Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд пропустит матч против Лутона. Гвардиола назвал причину
У норвежца травма
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не попал в заявку "горожан" на матч 16 тура против "Лутона".
Главный тренер МС Пеп Гвардиола в комментарии для SkySports заявил, что у норвежца травма ноги. Нападающий почувствовал дискомфорт после предыдущего матча с "Астон Виллой", который состоялся 6 декабря.
Гвардиола также сказал, что точно не знает, когда Холанд вернется на поле. Все решится на следующей неделе.
Добавим, что также в заявку "Манчестер Сити" на эту игру не попал бельгийский вингер Жереми Доку. Он пропускает уже второй матч подряд.
Поединок между "Лутоном" и "горожанами" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Популярное сейчас
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча УПЛ
- Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца
- АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО