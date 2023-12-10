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Эрик тен Хаг заинтересован в хавбеке Манчестер Сити
Англичанин сменит клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает The Sun, главный тренер "красных дьяволов" заинтересован в полузащитнике "Манчестер Сити" Калвине Филлипсе.
Из-за проблем в центре "Манчестер Юнайтед" рассматривает Филлипса, но за время пребывания в "Манчестер Сити", англичанин наиграл 216 минут, ведь постоянно получает новые травмы.
Напомним, Калвин Филлипс перешел в "Манчестер Сити" в 2022 году.
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Источник:The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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