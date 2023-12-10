Эрик тен Хаг заинтересован в хавбеке Манчестер Сити

Как сообщает The Sun, главный тренер "красных дьяволов" заинтересован в полузащитнике "Манчестер Сити" Калвине Филлипсе.

Из-за проблем в центре "Манчестер Юнайтед" рассматривает Филлипса, но за время пребывания в "Манчестер Сити", англичанин наиграл 216 минут, ведь постоянно получает новые травмы.

Напомним, Калвин Филлипс перешел в "Манчестер Сити" в 2022 году.