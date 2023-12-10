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Сити не проиграл ни одного матча с марта 2023, когда в составе был Родри
Ключевой игрок Пепа
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" с Родри и без него две разные команды. По информации Sky Sports "горожане" не проиграли ни одного матча с марта 2023 во всех турнирах, когда Родри участвовал в матче. Всего 38 поединков, 30 побед и 8 ничьих.
Только в 7-ми встречах испанский полузащитник не принял участие за этот период. Тогда подопечные Гвардиолы проиграли 5 матчей и одержали две победы.
Напомним, что благодаря голу Родри в финале ЛЧ против "Интера" английский клуб смог добыть долгожданный трофей.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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