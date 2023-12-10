АПЛ. Эвертон – Челси 2:0. Мастер-класс от Виталия Миколенко

Эмоциональный подъем команды Шона Дайча продолжается и жертвой этого подъема на этот раз становится кризисная команда Маурисио Почеттино, которая, кажется, из кризиса не выходит последние полтора года.

Впрочем эта победа слегка отличалась от того, что мы увидели посреди недели на этом же стадионе в матче с "Ньюкаслом". Там "ириски" систематически угрожали воротам Дубравки и хотя забили только под конец встречи, долго и плавно шли к своим голам. Сегодня ни одна из команд не впечатлила своей игрой в атаке, особенно это касается "Эвертона" в первом тайме. Однако соперник сегодня был настолько неумелым, что навязать свою игру также не мог.

Подопечные Маурисио Почеттино пытались пользоваться игрой через фланги, в частности через левый, где играл Михаил Мудрик, а также неоправданно много подавали в штрафную против одной из самых высоких по росту команд АПЛ. Насколько этот подход можно назвать разумным? Хотя это в том числе был вынужденный ход, ведь организованная оборона команды Дайча не давала "синим" других вариантов.

Если отдавать кому-то предпочтение после первого тайма, то это с горем пополам будет "Челси", у них было несколько опасных ударов издали, с которыми справился Джордан Пикфорд, у хозяев поля не было даже такого. А вот второй тайм уже перевернул представление о раскладе сил этих команд. Активность "ирисок" у ворот Санчеса не осталась без награды. Сначала испанский страж ворот спас команду после удара от Гарнера, но через несколько минут он был бессилен, когда счет открыл Абдулайе Дукуре.

Все началось с передачи на Калверта-Льюина, которого откровенно потерял Бенуа Бадиашиль. Санчес успел выйти и отбить попытку от нападающего ливерпульского коллектива, но мяч отскочил на Дукуре, который пробил точно в дальний угол и это 1:0. Трудно сказать, что этот гол как-то вытекал из того, что мы видели на поле, но и окрестить его несправедливым также будет не очень честно.

После гола "Эвертон" начал играть строго по счету, они не бросались атаковать, а наоборот, спокойно забили в обороне и вообще без проблем отбивали любые попытки от "Челси" добраться до ворот Пикфорда. Команда Почеттино выглядела беспомощной в атаке и просто не знала что делать в противостоянии с таким соперником. Вместо того, чтобы найти сетку ворот Пикфорда, "синие" пропустили второй раз после углового. Мяч отбил уже Джордже Петрович (именно он доигрывал, ведь Санчес получил травму) и набежал на добивание Льюис Доббин, игрок молодежной академии "ирисок". Это первый гол Доббина в АПЛ и это очередная победа "Эвертона" после снятия 10 очков. Команда Дайча заставляет подняться и подарить серию аплодисментов за такой ответ на действия АПЛ. Браво.

Отдельно о выступлениях наших соотечественников сегодня. Михаил Мудрик был активным в атаке, особенно в первом тайме, когда ему напрямую на фланге противостоял ветеран Эшли Янг. Вингер "синих" пользовался преимуществом в скорости, впрочем после таких проходов все ограничивалось подачами и прострелами, которые не находили своего адресата. Когда на фланг вышел Паттерсон, то проблем у Михаила стало больше, его активность также снизилась, как и активность всей команды.

А Виталий Миколенко сегодня необычно мало помогал команде в атаке, вся его работа была сконцентрирована на оборонительных действиях и именно с этой работой он справился на отлично. Неплохо контролировал Палмера и забегания от Марка Кукуреллы, нередко выносил мячи после подач от Мудрика, блокировал удары от соперников. Потому за игру в обороне лишь комплименты, его вообще можно признавать едва ли не лучшим игроком всего матча.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" — "Челси" 2:0

Голы: Дукуре (55), Доббин (90+2)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон (Доббин, 88), Гарнер, Гуйе (Онана, 46), Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 67)

"Челси": Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвилл, 27), Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья (Маатсен, 84) — Фернандес (Стерлинг, 67), Кайседо — Палмер, Галлахер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)

Предупреждения: Гуйе (15), Брентуэйт (59) — Палмер (20), Мудрик (73)