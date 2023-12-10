Удивительность с обеих сторон. Эвертон - Челси 2:0. Обзор матча и видео голов

"Челси" продолжает удивлять и пока имеет лишь одну победу в последних 5-и матчах. Однако еще больше поражает "Эвертон". Несмотря на то, что у "ирисок" отобрали очки, они продолжают свое победное шествие. Подопечные Шона Дайча побеждают в последних трех поединках.

Не малый вклад для этого делает Виталий Миколенко, которого признали лучшим игроком в матче. Михаил Мудрик также принял участие в поединке и сыграл едва ли не впервые за последнее время полный матч за "пенсионеров".

У Михаила было преимущество на левом фланге до 41-й минуты, пока из-за повреждения не заменили 38-летнего Эшли Янга, который не слишком удачно противостоял скоростному Мудрику.

"Эвертон" открыл счет на 55-й минуте, благодаря добиванию Дукуре, а 23-летний воспитанник Доббин, выйдя на замену, поставил точку в матче.