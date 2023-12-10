Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удивительность с обеих сторон. Эвертон - Челси 2:0. Обзор матча и видео голов
Эвертон - Челси ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
"Челси" продолжает удивлять и пока имеет лишь одну победу в последних 5-и матчах. Однако еще больше поражает "Эвертон". Несмотря на то, что у "ирисок" отобрали очки, они продолжают свое победное шествие. Подопечные Шона Дайча побеждают в последних трех поединках.
Не малый вклад для этого делает Виталий Миколенко, которого
У Михаила было преимущество на левом фланге до 41-й минуты, пока из-за повреждения не заменили 38-летнего Эшли Янга, который не слишком удачно противостоял скоростному Мудрику.
"Эвертон" открыл счет на 55-й минуте, благодаря добиванию Дукуре, а 23-летний воспитанник Доббин, выйдя на замену, поставил точку в матче.
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Голы: Дукуре (55), Доббин (90+2)
Популярное сейчас
- Кривбасс - зимний чемпион по дополнительным, у Днепра-1 - столько же очков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Желько Любенович: Я не понимаю позиции Игоря Суркис
- Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца
- АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны