  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Мы должны проанализировать реальность и улучшить ситуацию на трансферном рынке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Мы должны проанализировать реальность и улучшить ситуацию на трансферном рынке

Англия

Опять провал "Челси"

Почеттино: Мы должны проанализировать реальность и улучшить ситуацию на трансферном рынке

Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Эвертона" 2:0.

Футбол - это про забитые голы, а мы не были опасными перед воротами. Я очень, очень разочарован. Мы не получили того, чего заслуживали. Я думаю, что мы были лучшими, но не получили того, что хотели.

Это была игра, в которую нужно было играть и выигрывать. Это проблема, которую мы должны проверить. Мы должны проанализировать реальность. Нам нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на следующем трансферном рынке.

"Челси" сейчас находятся на 12-м месте АПЛ, имея 19 очков за 16 матчей. Следующая игра запланирована на 16 декабря с "Шеффилд Юнайтед" - аутсайдером лиги.

По теме
yellow-arrow
В шаге от антирекорда. Лутон - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Удивительность с обеих сторон. Эвертон - Челси 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Еще 2 игрока Челси травмировались. Теперь в лазарете более десятка игроков
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости