Почеттино: Мы должны проанализировать реальность и улучшить ситуацию на трансферном рынке

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Эвертона" 2:0.

Футбол - это про забитые голы, а мы не были опасными перед воротами. Я очень, очень разочарован. Мы не получили того, чего заслуживали. Я думаю, что мы были лучшими, но не получили того, что хотели.

Это была игра, в которую нужно было играть и выигрывать. Это проблема, которую мы должны проверить. Мы должны проанализировать реальность. Нам нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на следующем трансферном рынке.