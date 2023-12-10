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Почеттино: Мы должны проанализировать реальность и улучшить ситуацию на трансферном рынке
Опять провал "Челси"
Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Эвертона" 2:0.
Футбол - это про забитые голы, а мы не были опасными перед воротами. Я очень, очень разочарован. Мы не получили того, чего заслуживали. Я думаю, что мы были лучшими, но не получили того, что хотели.
Это была игра, в которую нужно было играть и выигрывать. Это проблема, которую мы должны проверить. Мы должны проанализировать реальность. Нам нужно поговорить и попытаться улучшить ситуацию на следующем трансферном рынке.
"Челси" сейчас находятся на 12-м месте АПЛ, имея 19 очков за 16 матчей. Следующая игра запланирована на 16 декабря с "Шеффилд Юнайтед" - аутсайдером лиги.
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