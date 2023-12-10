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В шаге от антирекорда. Лутон - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Лутон - Манчестер Сити ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

В шаге от антирекорда. Лутон - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Пеп Гвардиола сегодня мог обновить свой собственный рекорд. И для этого были все предпосылки. Испанец не выигрывал последние четыре поединка. Сегодняшний проигрыш мог стать худшим результатом в его тренерской карьере. Хозяева забили первыми и казалось без Холанда, "горожане" не смогут забрать три очка.

Однако за три минуты Силва и Грилиш смогли организовать два гола и принесли важные баллы команде.

Английская Премьер-лига, 16 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
"Лутон" - "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Адебайо 45+2 - Силва 62, Грилиш 65

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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