В шаге от антирекорда. Лутон - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Пеп Гвардиола сегодня мог обновить свой собственный рекорд. И для этого были все предпосылки. Испанец не выигрывал последние четыре поединка. Сегодняшний проигрыш мог стать худшим результатом в его тренерской карьере. Хозяева забили первыми и казалось без Холанда, "горожане" не смогут забрать три очка.

Однако за три минуты Силва и Грилиш смогли организовать два гола и принесли важные баллы команде.

Английская Премьер-лига, 16 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Лутон" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Адебайо 45+2 - Силва 62, Грилиш 65