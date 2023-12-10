Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В шаге от антирекорда. Лутон - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов
Лутон - Манчестер Сити ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Пеп Гвардиола сегодня мог обновить свой собственный рекорд. И для этого были все предпосылки. Испанец не выигрывал последние четыре поединка. Сегодняшний проигрыш мог стать худшим результатом в его тренерской карьере. Хозяева забили первыми и казалось без Холанда, "горожане" не смогут забрать три очка.
Однако за три минуты Силва и Грилиш смогли организовать два гола и принесли важные баллы команде.
Английская Премьер-лига, 16 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
"Лутон" - "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Адебайо 45+2 - Силва 62, Грилиш 65
Популярное сейчас
- Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
- Кривбасс - зимний чемпион по дополнительным, у Днепра-1 - столько же очков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Желько Любенович: Я не понимаю позиции Игоря Суркис
- АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 3:0. Запоздалые подарки от Триппьера ко Дню Святого Николая
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО