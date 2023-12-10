Дайч: Главное - это менталитет команды

В 16-м туре АПЛ "Эвертон" уверенно одолел именитый "Челси" со счетом 2:0. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч - о выступлениях его команды.

Самое главное для меня - это найти разные способы выигрывать матчи. Сегодня нам пришлось сражаться против действительно хорошей команды.

Мы шли хорошо [до удаления очков], и наша форма на протяжении всего сезона была достаточно хорошей. Нам пришлось очень много работать. Максимальные усилия игроков принесли нам победу.

Для меня главное - менталитет команды. Дело не только в стартовом составе. Каждый игрок важен.