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Дайч: Главное - это менталитет команды
Несмотря на все трудности они идут вперед
Burnley
В 16-м туре АПЛ "Эвертон" уверенно одолел именитый "Челси" со счетом 2:0. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч - о выступлениях его команды.
Самое главное для меня - это найти разные способы выигрывать матчи. Сегодня нам пришлось сражаться против действительно хорошей команды.
Мы шли хорошо [до удаления очков], и наша форма на протяжении всего сезона была достаточно хорошей. Нам пришлось очень много работать. Максимальные усилия игроков принесли нам победу.
Для меня главное - менталитет команды. Дело не только в стартовом составе. Каждый игрок важен.
"Эвертон" сейчас располагается на 17-м месте АПЛ. До зоны вылета - 4 очка. Напомним, что недавно с клуба сняли 10 очков, что очень ухудшило их положение.
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