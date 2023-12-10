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Дайч: Главное - это менталитет команды

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Несмотря на все трудности они идут вперед

Дайч: Главное - это менталитет команды

Burnley

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В 16-м туре АПЛ "Эвертон" уверенно одолел именитый "Челси" со счетом 2:0. Главный тренер "ирисок" Шон Дайч - о выступлениях его команды.

Самое главное для меня - это найти разные способы выигрывать матчи. Сегодня нам пришлось сражаться против действительно хорошей команды.

Мы шли хорошо [до удаления очков], и наша форма на протяжении всего сезона была достаточно хорошей. Нам пришлось очень много работать. Максимальные усилия игроков принесли нам победу.

Для меня главное - менталитет команды. Дело не только в стартовом составе. Каждый игрок важен.

"Эвертон" сейчас располагается на 17-м месте АПЛ. До зоны вылета - 4 очка. Напомним, что недавно с клуба сняли 10 очков, что очень ухудшило их положение.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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