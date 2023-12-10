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Гвардиола: Именно так великие команды с великими личностями и великими характерами восстают перед трудностями

Англия

У "горожан" снова были проблемы

Гвардиола: Именно так великие команды с великими личностями и великими характерами восстают перед трудностями

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В игре 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 над "Лутоном". "Горожане" пропустили в первой половине встречи, но сумели забить дважды во второй.

Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола прокомментировал непростой поединок.

Мы говорили о том, как мы реагируем в таких ситуациях и как это случалось в прошлом. Именно так великие команды с великими личностями и великими характерами восстают перед трудностями.

Во втором тайме мы показали, насколько мы были хороши в первом тайме, и забили голы. Я счастлив этому.

Нам нужны были действия со стороны ребят на переднем плане, и они взбунтовались и почувствовали, что они сделали с тех пор, как были здесь. Мы страдали, чтобы победить. Но в целом то, как мы играли, мы это контролировали. Поэтому я очень рад за ребят.

Сейчас отдых. Это было важно для нашей веры в себя [снова побеждать].

"Манчестер Сити" победили в АПЛ впервые за больше месяца времени. Сейчас они занимают 4-ю строчку в таблице, имея 33 очка. У первого "Ливерпуля" - 37 очков.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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