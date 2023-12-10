Гвардиола: Именно так великие команды с великими личностями и великими характерами восстают перед трудностями

В игре 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 над "Лутоном". "Горожане" пропустили в первой половине встречи, но сумели забить дважды во второй.

Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола прокомментировал непростой поединок.

Мы говорили о том, как мы реагируем в таких ситуациях и как это случалось в прошлом. Именно так великие команды с великими личностями и великими характерами восстают перед трудностями.

Во втором тайме мы показали, насколько мы были хороши в первом тайме, и забили голы. Я счастлив этому.

Нам нужны были действия со стороны ребят на переднем плане, и они взбунтовались и почувствовали, что они сделали с тех пор, как были здесь. Мы страдали, чтобы победить. Но в целом то, как мы играли, мы это контролировали. Поэтому я очень рад за ребят.

Сейчас отдых. Это было важно для нашей веры в себя [снова побеждать].