Эффект РишарлиСона. Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов

"Тоттенхэм" выдал слишком хороший поединок, учитывая результаты в последних матчах. Подопечные Постекоглу опустились с первого места на пятое и только после этого потрясения добыл очки. Тем не менее, можно сказать, что повезло с соперником. "Сороки" сейчас находятся не в лучшей форме. Чего стоит замена Трипьера в конце поединка, ведь англичанин играет без отдыха не один матч. А менять некому, ведь большая часть команды находится в лазарете.

Также вернулся Ришарлисон, который на пару с Соном и решили исход этого поединка.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл Юнайтед" 4:1

Голы: Удоджи (26), Ришарлисон (38, 60), Сон (85) - Жоэлинтон (90+1)