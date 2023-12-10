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Эффект РишарлиСона. Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Тоттенхэм" выдал слишком хороший поединок, учитывая результаты в последних матчах. Подопечные Постекоглу опустились с первого места на пятое и только после этого потрясения добыл очки. Тем не менее, можно сказать, что повезло с соперником. "Сороки" сейчас находятся не в лучшей форме. Чего стоит замена Трипьера в конце поединка, ведь англичанин играет без отдыха не один матч. А менять некому, ведь большая часть команды находится в лазарете.
Также вернулся Ришарлисон, который на пару с Соном и решили исход этого поединка.
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл Юнайтед" 4:1
Голы: Удоджи (26), Ришарлисон (38, 60), Сон (85) - Жоэлинтон (90+1)
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