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Эффект РишарлиСона. Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Эффект РишарлиСона. Тоттенхэм - Ньюкасл Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Тоттенхэм" выдал слишком хороший поединок, учитывая результаты в последних матчах. Подопечные Постекоглу опустились с первого места на пятое и только после этого потрясения добыл очки. Тем не менее, можно сказать, что повезло с соперником. "Сороки" сейчас находятся не в лучшей форме. Чего стоит замена Трипьера в конце поединка, ведь англичанин играет без отдыха не один матч. А менять некому, ведь большая часть команды находится в лазарете.

Также вернулся Ришарлисон, который на пару с Соном и решили исход этого поединка.

АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл Юнайтед" 4:1
Голы: Удоджи (26), Ришарлисон (38, 60), Сон (85) - Жоэлинтон (90+1)

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Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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