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Унаи Эмери высказался о победе Астон Виллы над Арсеналом
Главный тренер Астон Виллы прокомментировал победу своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0).
"Я чувствую себя очень, очень хорошо. Мы на одной волне с нашими болельщиками, их положительная энергия передается нам. Нам это было нужно, потому что мы устали после игры в среду.
Мы хорошо боролись, у нас была сильная оборонительная структура. Мы говорили о необходимости сохранить ворота сухими в матчах с "Сити" и "Арсеналом", это удивительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли ниже, чем хотели, но нам нужно было бороться, и мы это сделали.
Мы хотим быть в восьмерке лучших, но многие команды хотят быть там. В начале было семь топ-команд, но мы будем бороться за то, чтобы попасть туда", - приводит слова Эмери BBC.
Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги "Астон Вилла" набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, "Арсенал" после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.
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