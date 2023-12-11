Унаи Эмери высказался о победе Астон Виллы над Арсеналом

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0).

"Я чувствую себя очень, очень хорошо. Мы на одной волне с нашими болельщиками, их положительная энергия передается нам. Нам это было нужно, потому что мы устали после игры в среду.

Мы хорошо боролись, у нас была сильная оборонительная структура. Мы говорили о необходимости сохранить ворота сухими в матчах с "Сити" и "Арсеналом", это удивительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли ниже, чем хотели, но нам нужно было бороться, и мы это сделали.

Мы хотим быть в восьмерке лучших, но многие команды хотят быть там. В начале было семь топ-команд, но мы будем бороться за то, чтобы попасть туда", - приводит слова Эмери BBC.