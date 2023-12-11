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Сон Хын Мин - седьмой игрок, забивавший более 10 голов в АПЛ в восьми сезонах подряд
В нынешнем сезоне Сон в 16 матчах забил 10 голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал седьмым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал не менее 10 голов в восьми сезонах подряд.
Ранее такое достижение покорилось нападающему "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйну Руни (11 сезонов), хавбеку "Челси" Фрэнку Лэмпарду (10 сезонов), форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, футболисту "Тоттенхэма" Гарри Кейну (оба - по девять) и нападающим "Арсенала" и "Ливерпуля" Тьерри Анри и Садио Мане (оба - по восемь).
В нынешнем сезоне Сон провел 16 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
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