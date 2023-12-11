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Почеттино: Реальность для Челси сейчас - середина таблицы
Главный тренер Челси высказался о положении лондонцев
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о текущем положении лондонцев в АПЛ, а также рассказал о сложностях в построении конкурентоспособной команды.
"Наша реальность сейчас - середина таблицы, и если мы хотим подняться выше, то должны надавить. Когда откроется трансферное окно, мы посмотрим, что можем сделать.
Я не говорю, что буду просить больше или меньше игроков, но это нужно для того, чтобы понять, совпадает ли восприятие с реальностью. Если восприятие здесь (показывает одну точку на линии), а реальность здесь (показывает другую точку), значит, нам не хватает чего-то посередине. Иногда это полезно, проверка реальности.
Это новый проект, новая команда, против нас слишком много обстоятельств. Такова реальность, слишком много проблем и обстоятельств с самого начала сезона.
Построить что-то новое не так-то просто, поэтому мы должны быть сильными, чтобы оценивать, проявлять ум и принимать решения, чтобы попытаться улучшиться во второй части сезона, чтобы быть более конкурентоспособными и добиваться результатов для клуба, как того заслуживает "Челси", - приводит слова Почеттино Daily Mail.
Напомним, "Челси" после 16 сыгранных туров английской Премьер-лиги заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата.
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