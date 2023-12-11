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Тен Хаг: Мы можем обыграть любого соперника
Главный тренер МЮ поделился ожиданиями от матча в ЛЧ
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча в групповом этапе Лиги Чемпионов против "Баварии".
"Мы можем обыграть любого соперника. Завтра мы должны это сделать. "Челси", "Эвертон" и "Галатасарай" - команды, которые выступают на высоком уровне. Но я уверен, что мы тоже очень хорошо играем", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Напомним, что матч "МЮ" - "Бавария" состоится 12-го декабря в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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