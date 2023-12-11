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Тен Хаг: Мы можем обыграть любого соперника

Англия

Главный тренер МЮ поделился ожиданиями от матча в ЛЧ

Тен Хаг: Мы можем обыграть любого соперника

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча в групповом этапе Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Мы можем обыграть любого соперника. Завтра мы должны это сделать. "Челси", "Эвертон" и "Галатасарай" - команды, которые выступают на высоком уровне. Но я уверен, что мы тоже очень хорошо играем", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Напомним, что матч "МЮ" - "Бавария" состоится 12-го декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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