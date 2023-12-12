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Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия

Англия

Бразилец приступил к тренировкам

Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия

Фото: twitter.com/LaLiga

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 31-летний бразилец выбыл из строя в начале ноября, получив повреждение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Ньюкаслом".

В текущем сезоне полузащитник успел сыграть 12 матчей за "МЮ", забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Каземиро перешел в стан "красных дьяволов" из мадридского "Реала" летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 70,65 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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