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Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия
Бразилец приступил к тренировкам
Фото: twitter.com/LaLiga
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
Напомним, 31-летний бразилец выбыл из строя в начале ноября, получив повреждение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Ньюкаслом".
В текущем сезоне полузащитник успел сыграть 12 матчей за "МЮ", забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.
Каземиро перешел в стан "красных дьяволов" из мадридского "Реала" летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 70,65 млн евро.
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