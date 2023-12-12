В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от радужной повязки для поддержки ЛГБТ

Боснийский защитник "Шеффилд Юнайтед" Анель Ахмедходжич стал первым за последние семь лет футболистом английской Премьер-лиги, который отказался надевать радужную повязку.

Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, идея которой заключается в том, что все капитаны команд должны носить радужные повязки. Однако 24-летний Ахмедходжич не стал этого делать и вышел на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", победу в котором одержали "красные" (2:0), в обычной повязке.

В нынешнем сезоне Анел Ахмедходжич провел 12 матчей за "Шеффилд" в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счет результативных действий. "Клинки" после 16 туров замыкают турнирную таблицу, набрав восемь очков.