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В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от радужной повязки для поддержки ЛГБТ
Ахмедходжич отказался от радужной повязки
Getty Images/Global Images Ukraine
Боснийский защитник "Шеффилд Юнайтед" Анель Ахмедходжич стал первым за последние семь лет футболистом английской Премьер-лиги, который отказался надевать радужную повязку.
Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, идея которой заключается в том, что все капитаны команд должны носить радужные повязки. Однако 24-летний Ахмедходжич не стал этого делать и вышел на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", победу в котором одержали "красные" (2:0), в обычной повязке.
В нынешнем сезоне Анел Ахмедходжич провел 12 матчей за "Шеффилд" в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счет результативных действий. "Клинки" после 16 туров замыкают турнирную таблицу, набрав восемь очков.
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