  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от радужной повязки для поддержки ЛГБТ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от радужной повязки для поддержки ЛГБТ

Англия

Ахмедходжич отказался от радужной повязки

В АПЛ впервые за семь лет капитан отказался от радужной повязки для поддержки ЛГБТ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боснийский защитник "Шеффилд Юнайтед" Анель Ахмедходжич стал первым за последние семь лет футболистом английской Премьер-лиги, который отказался надевать радужную повязку.

Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, идея которой заключается в том, что все капитаны команд должны носить радужные повязки. Однако 24-летний Ахмедходжич не стал этого делать и вышел на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", победу в котором одержали "красные" (2:0), в обычной повязке.

В нынешнем сезоне Анел Ахмедходжич провел 12 матчей за "Шеффилд" в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счет результативных действий. "Клинки" после 16 туров замыкают турнирную таблицу, набрав восемь очков.

По теме
yellow-arrow
Русин: В Чемпионшипе такие стыки, за которые в УПЛ дали бы красную
yellow-arrow
Капитан Челси Рис Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы
yellow-arrow
Каземиро вернулся к тренировкам на поле после травмы подколенного сухожилия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tellerreport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости