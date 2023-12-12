Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немецкий клуб интересуется полузащитником Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек также может перейти в испанский клуб
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник Донни ван де Бек перешел в "МЮ" из "Аякса" в сентябре 2020 года. Тогда трансферная цена составляла 40 млн. евро. Сейчас transfermarkt оценивает нападающего в четыре раза меньше.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед", вероятно, перейдет в немецкий клуб "Айнтрахт", который лидирует в переговорах по игроку. Но, кроме этого арендой игрока интересуется "Жирона". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Донни ван де Беек сыграл 2 матча.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
- Вместе с Хачериди. Еще один экс-игрок Динамо будет работать в отделе селекции клуба
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Лонвейк зимой может вернуться в Данию
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн