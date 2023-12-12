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Немецкий клуб интересуется полузащитником Манчестер Юнайтед

Англия

Донни ван де Бек также может перейти в испанский клуб

Немецкий клуб интересуется полузащитником Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник Донни ван де Бек перешел в "МЮ" из "Аякса" в сентябре 2020 года. Тогда трансферная цена составляла 40 млн. евро. Сейчас transfermarkt оценивает нападающего в четыре раза меньше.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед", вероятно, перейдет в немецкий клуб "Айнтрахт", который лидирует в переговорах по игроку. Но, кроме этого арендой игрока интересуется "Жирона". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Донни ван де Беек сыграл 2 матча.

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Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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