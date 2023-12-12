Немецкий клуб интересуется полузащитником Манчестер Юнайтед

Полузащитник Донни ван де Бек перешел в "МЮ" из "Аякса" в сентябре 2020 года. Тогда трансферная цена составляла 40 млн. евро. Сейчас transfermarkt оценивает нападающего в четыре раза меньше.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед", вероятно, перейдет в немецкий клуб "Айнтрахт", который лидирует в переговорах по игроку. Но, кроме этого арендой игрока интересуется "Жирона". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Донни ван де Беек сыграл 2 матча.