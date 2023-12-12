Гвардиола рассказал, когда к игре вернется бомбардир Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о норвежском нападающем Эрлинге Холанде, сделал он это перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов против команды "Црвена Звезда".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я думаю, Холанд вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать".

Отметим, что в этом сезоне Эрлинг сыграл 22 матчей, забил 19 голов и отдал 5 ассистов.