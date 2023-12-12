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Гвардиола рассказал, когда к игре вернется бомбардир Манчестер Сити
Главный тренер Ман Сити высказался о норвежском нападающем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о норвежском нападающем Эрлинге Холанде, сделал он это перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов против команды "Црвена Звезда".
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"Я думаю, Холанд вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать".
Отметим, что в этом сезоне Эрлинг сыграл 22 матчей, забил 19 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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