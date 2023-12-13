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У вингера Манчестер Юнайтед Антони нет голов и результативных передач в 17 матчах сезона

Англия
Обновлено

У Антони 0+0 в 17 матчах сезона

У вингера Манчестер Юнайтед Антони нет голов и результативных передач в 17 матчах сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У вингера "МЮ" Антони нет результативных действий в матчах этого сезона.

Вчера бразилец вышел в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии" (0:1) и покинул поле на 75-й минуте.

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В этом сезоне у Антони нет голов и результативных передач за 1 013 минут в 17 матчах за "МЮ" во всех турнирах. В стартовом составе он вышел в 12 из 17 матчей.

За последние 25 матчей в составе "Манчестер Юнайтед" Антони сделал лишь одну голевую передачу и не отметился забитыми мячами, он перешел в "МЮ" из "Аякса" за 95+5 млн евро летом 2022 года.

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Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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