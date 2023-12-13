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Вулверхэмптон продлит контракт с корейским нападающим
Хван Хи Чан продлил контракт с клубом
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Форвард "Вулверхэмптона" Хван Хи Чан продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новое соглашение будет действовать до июня 2028 года и будет иметь опцию продлить контракт на один сезон. Этот договор сделал 27-летнего бомбардира одним из высокооплачиваемых игроков клуба.
Отметим, что "Вулверхэмптон" приобрел футболиста за 17 млн. евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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