Вулверхэмптон продлит контракт с корейским нападающим

Форвард "Вулверхэмптона" Хван Хи Чан продлил контракт со своим клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет действовать до июня 2028 года и будет иметь опцию продлить контракт на один сезон. Этот договор сделал 27-летнего бомбардира одним из высокооплачиваемых игроков клуба.

Отметим, что "Вулверхэмптон" приобрел футболиста за 17 млн. евро.