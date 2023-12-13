Пеп Гвардиола прокомментировал четвертую позицию Манчестер Сити в турнирной таблице АПЛ

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал несколько последних игр "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге.

"Да, я доволен, но могло быть хуже. Это просто о том, чтобы были хорошие результаты, нужно работать над своими ошибками. Как мы это и сделали. Мы проанализировали и улучшили тактику. Но тренеры должны соблюдать баланс. Не слишком радоваться победам и не расстраиваться неудачам".