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Пеп Гвардиола прокомментировал четвертую позицию Манчестер Сити в турнирной таблице АПЛ

Англия
Обновлено

"Я доволен, но могло быть хуже" ©

Пеп Гвардиола прокомментировал четвертую позицию Манчестер Сити в турнирной таблице АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал несколько последних игр "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге.

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"Да, я доволен, но могло быть хуже. Это просто о том, чтобы были хорошие результаты, нужно работать над своими ошибками. Как мы это и сделали. Мы проанализировали и улучшили тактику. Но тренеры должны соблюдать баланс. Не слишком радоваться победам и не расстраиваться неудачам".

Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 16-ти туров.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
Опубликовал: Екатерина Власова
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