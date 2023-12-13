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Пеп Гвардиола прокомментировал четвертую позицию Манчестер Сити в турнирной таблице АПЛ
"Я доволен, но могло быть хуже" ©
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал несколько последних игр "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге.
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"Да, я доволен, но могло быть хуже. Это просто о том, чтобы были хорошие результаты, нужно работать над своими ошибками. Как мы это и сделали. Мы проанализировали и улучшили тактику. Но тренеры должны соблюдать баланс. Не слишком радоваться победам и не расстраиваться неудачам".
Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам 16-ти туров.
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