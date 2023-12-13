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Бернд Лено подписал новый контракт с английским клубом

Англия

Немецкий голкипер играет за Фулхэм с 2022 года

Бернд Лено подписал новый контракт с английским клубом

Фото: fulhamfc.com / Автор невідомий

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Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено подписал новый контракт, который действует до 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один сезон.

"Я сразу сказал, что хочу остаться в клубе, поэтому очень рад продлить контракт. Я чувствую, что у меня впереди много хороших моментов и надеюсь, что мы сможем достичь еще большего успеха", - сказал Бернд.

Голкипер Лено помог "Фулхэму" попасть в топ 10-ки клубов в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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