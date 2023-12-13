Бернд Лено подписал новый контракт с английским клубом

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено подписал новый контракт, который действует до 2027 года и имеет опцию продления соглашения еще на один сезон.

"Я сразу сказал, что хочу остаться в клубе, поэтому очень рад продлить контракт. Я чувствую, что у меня впереди много хороших моментов и надеюсь, что мы сможем достичь еще большего успеха", - сказал Бернд.