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Челси зимой может продать сразу трех футболистов
Клуб хочет увеличить трансферный бюджет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В зимнее трансферное окно "Челси" могут покинуть три игрока. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Такая мера необходима "аристократам" для увеличения собственного трансферного бюджета.
Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчете как прибыль, поскольку 23-летний хавбек является воспитанником "Челси". Этот факт может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.
Напомним, Аксель Дисаси перешел в "Челси" из "Монако" только прошлым летом. Марк Кукурелья присоединился к лондонцам тоже не так давно - летом 2022 года. Суммарно за трансферы двух защитников "синие" заплатили € 110 млн.
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