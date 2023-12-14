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Челси зимой может продать сразу трех футболистов

Англия

Клуб хочет увеличить трансферный бюджет

Челси зимой может продать сразу трех футболистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В зимнее трансферное окно "Челси" могут покинуть три игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Такая мера необходима "аристократам" для увеличения собственного трансферного бюджета.

Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчете как прибыль, поскольку 23-летний хавбек является воспитанником "Челси". Этот факт может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

Напомним, Аксель Дисаси перешел в "Челси" из "Монако" только прошлым летом. Марк Кукурелья присоединился к лондонцам тоже не так давно - летом 2022 года. Суммарно за трансферы двух защитников "синие" заплатили € 110 млн.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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