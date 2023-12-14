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Рэтклифф собирается провести аудит работы МЮ для внедрения структуры в клубе

Англия

Новый акционер проведет аудит клуб

Рэтклифф собирается провести аудит работы МЮ для внедрения структуры в клубе

Jon Super/Telegraph

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Новый акционер "Манчестер Юнайтед" Рэтклифф проведет аудит клуб.

В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей "Манчестер Юнайтед". Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

По данным The Independent, люди Рэтклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру.

В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика "МЮ", при которой у тренера Эрика тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы.

В "Ман Сити" есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В "МЮ" тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
independent
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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