Рэтклифф собирается провести аудит работы МЮ для внедрения структуры в клубе

Новый акционер "Манчестер Юнайтед" Рэтклифф проведет аудит клуб.

В ближайшее время Джим Рэтклифф войдет в состав руководителей "Манчестер Юнайтед". Британский миллиардер купит у семьи Глейзеров 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов.

По данным The Independent, люди Рэтклиффа проведут аудит работы всего клуба, а затем внедрят сложную футбольную структуру.

В качестве примера приводится нынешняя трансферная политика "МЮ", при которой у тренера Эрика тен Хага есть власть, которой нет, например, у Пепа Гвардиолы.

В "Ман Сити" есть система, в которой каталонцу нужно назвать профиль игрока, а сотрудники клуба предложат несколько вариантов. В "МЮ" тен Хаг требовал конкретных игроков, которые могут оказаться невостребованными, если придет другой тренер с другим стилем.